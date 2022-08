Depois de terem trocado alianças em Las Vegas no passado mês de julho, Jennifer Lopez e Ben Affleck realizaram uma grande festa de casamento e voltaram a dar o nó, agora na presença de amigos e familiares.

Uma celebração que durou três dias e que deixou os noivos e os convidados exaustos.

Na imprensa internacional, e nas redes sociais, estão a ser divulgadas imagens do pós-festa. Sabe-se que Ben e o grande amigo Matt Damon voaram em três jatos privados separados, com as suas famílias, depois da celebração.

Matt Damon foi o primeiro a partir no domingo com as suas filhas e os filhos de J.Lo. Pouco depois, Ben ajudou os seus três filhos a embarcar num segundo jato. Por fim, o ator voou numa terceiro avião com Jennifer Lopez, como relata o Page Six.

Entre o cansaço visível nos convidados, Ben Affleck era quem se mostrava mais exausto nas imagens.

