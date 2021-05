Foram muitas as estrelas internacionais que recorreram às redes sociais para assinalar o Dia da Mãe, que nos EUA foi celebrado este domingo, 9 de maio. Assim como Katy Perry ou Amanda Kloots, também Jennifer Lopez fez questão de destacar a data junto dos fãs.

Como mostrou no Instagram, o dia foi passado em família, na companhia da mãe, Guadalupe Rodríguez, e dos filhos gémeos Emme e Maximilian, de 13 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony.

Veja na galeria as imagens que a artista destacou na rede social.

Leia Também: Ben Affleck homenageia ex-mulher em dia especial