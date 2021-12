Jennifer Lopez aproveitou o fim de semana para partilhar uma novidade com os fãs. A cantora apresentou o novo membro da família, um gatinho que se chama Hendrix.

"Apresento-vos o #Hendrix", escreveu no Twitter, no sábado, 11 de dezembro, juntamente com um vídeo do animal de estimação.

Além de mostrar o novo amigo de quatro patas, a cantora também deu aos seguidores um vislumbre das luxuosas decorações de Natal. Veja o vídeo em baixo.

