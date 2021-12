Passaram meses desde que Jennifer Lopez e Ben Affleck assumiram publicamente a relação e não restam dúvidas de que estão cada vez mais apaixonados.

Prova de que a relação vive uma fase de grande encanto são as mais recentes fotos do casal. A dupla de artistas deixou-se fotografar esta terça-feira, dia 7, no Staples Center durante o jogo de NBA dos Lakers contra os Boston Celtics.

As trocas de carinho e sorrisos cúmplices foram constantes. Veja na galeria.

