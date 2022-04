Jennifer Lopez decidiu partilhar com os fãs detalhes do romântico pedido de casamento de Ben Affleck.

"Já imaginaram que o vosso maior sonho pode tornar-se realidade?", começou por dizer. "No sábado à noite, enquanto estava a fazer o que mais gosto (no banho de espuma), o meu amor lindo ajoelhou-se e pediu-me em casamento. Fui apanhada completamente desprevenida e apenas olhei nos seus olhos, sorri e chorei ao mesmo tempo", contou, recordando que este pedido cheda 20 anos depois de terem ficado noivos pela primeira vez.

"Fiquei sem palavras e ele disse: 'Isso é um sim?' Eu disse sim, claro que é um sim. Estava com um enorme sorriso e as lágrimas escorriam-me pelo rosto, a sentir-me incrivelmente feliz e completa. Não era nada extravagante, mas era a coisa mais romântica que poderia imaginar... Sábado à noite em casa, duas pessoas a prometer estar sempre lá uma para a outra. Duas pessoas com muita sorte. Que tiveram uma segunda oportunidade no amor verdadeiro", acrescentou na sua newsletter, 'On The JLo', como relata a People.

Referindo-se ao anel de noivado, com um diamante verde, escreveu: "Verde sempre foi a minha cor da sorte e agora, com certeza, será sempre".

Leia Também: É oficial! Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos