Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos, avança o Page Six. A notícia terá sido dada em exclusivo aos fãs através da newsletter 'On The JLo'.

Segundo a publicação, fontes que tiveram acesso à newsletter garantem que se tratou de um anúncio de noivado oficial.

Os rumores de que a cantora tinha sido pedida em casamento voltaram a soar esta semana, quando Jennifer Lopez foi vista a usar um vistoso anel durante uma ida ao shopping em Los Angeles.

Esta é a segunda vez que os artistas estão noivos. J.Lo e Ben Affleck viveram um romance em 2002 e em novembro desse ano o ator pediu a mão da cara metade em casamento.

A relação, para desgosto dos fãs, chegou ao fim em 2003 e no ano seguinte Jennifer Lopez casou-se com Marc Anthony, de quem tem dois filhos, Max e Emme, de 13 anos.

Ben Affleck, por sua vez, apaixonou-se por Jennifer Garner, com quem veio a casar em 2005 e de quem tem três filhos - Violet, Seraphina e Samuel. O casamento chegou ao fim em 2017.

Leia Também: Noivado? Jennifer Lopez dá que falar após ser vista com anel 'suspeito'