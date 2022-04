Será que Jennifer Lopez e Ben Affleck já deram o próximo passo na relação? As especulações começaram depois de a atriz ter sido vista com um anel 'suspeito', com um grande diamante, no dedo anelar da mão esquerda.

A cantora e atriz foi fotografada por um paparazzi e rapidamente deixou a dúvida: os atores estão noivos?

A imagem foi divulgada esta quinta-feira, segundo o Page Six, e rapidamente chamou a atenção.

Jennifer Lopez foi fotografada enquanto estava a comprar móveis com a filha, Emme, de 14 anos, em Culver City, Los Angeles.

Leia Também: Jennifer Lopez usa calças que deixam qualquer mulher mais alta