As famosas personagens Matty e Jenna voltaram a estar juntas, quer dizer, os interpretes dos referidos papéis do filme '13 Going on 30'.

Mark Ruffalo e Jennifer Garner reuniram-se esta terça-feira, 23 de fevereiro, quase 17 anos depois de terem protagonizado o filme, que foi lançado em 2004. Um momento que foi partilhado no Instagram.

"Reencontrei-me com uma velha amiga", começou por escrever o ator na legenda da imagem que publicou na sua página de Instagram, onde aparece ao lado de Jennifer.

Por sua vez, a atriz disse na legenda da mesma fotografia que partilhou com os seus seguidores: "[...] Tive um dia perfeito com um velho amigo".

