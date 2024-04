Jennifer Garner anunciou esta segunda-feira, dia 1 de abril, na sua conta no Instagram, que o seu pai, William John Garner, morreu no passado sábado. Tinha 85 anos. A atriz partilhou ainda um conjunto de fotografias da infância e juventude ao lado do pai.

"O meu pai morreu pacificamente na tarde de sábado. Estávamos com ele, a cantar 'Amazing Grace' enquanto ele nos deixou. Embora não haja tragédia na morte de um homem de 85 anos que viveu uma vida saudável e maravilhosa, eu sei que o luto é inevitável, esperando em esquinas inesperadas", começou por escrever a atriz.

"Hoje é de gratidão. Estamos gratas pelo comportamento gentil e pela força tranquila do nosso pai. Pela forma como ele provocou com um sorriso travesso, e pela forma como ele inventou o papel de pai de menina sempre paciente. Somos gratas pela ética de trabalho, liderança e fé", continuou, agradecendo depois ao centro médico que o acompanhou.

