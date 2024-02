A filha do meio de Ben Affleck e Jennifer Garner mudou radicalmente de visual e 'estreou' em público o novo cabelo durante um passeio com a mãe.

Seraphina, de 15 anos, foi fotografada a despedir-se da mãe com um abraço na manhã de terça-feira, em Los Angeles, enquanto esperava pelo autocarro escolar.

A jovem, relata o Page Six, estava na companhia de vários colegas e com um look descontraído, composto por calças de ganga, camisola larga, fones nos ouvidos e ténis.

De recordar que o ex-casal Ben Affleck e Jennifer Garner são ainda pais de Violet, de 18 anos, e Samuel, de 11.

