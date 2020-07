Jay-Z sempre foi bastante protetor em relação a Beyoncé, mesmo quando estes não eram casados. Segundo o rapper Bun B, houve uma altura em que foi expulso do local onde a cantora estava a gravar o videoclipe da música 'Check On It', corria o ano de 2005.

"Estávamos nos bastidores a filmar o vídeo, e se reparem, há muitos visuais mais ousados. A Queenie [mulher de Bun B] também estava lá, então não era que nos estivéssemos a babar para cima de outra mulher", contou, em declarações ao 'The Nostalgia Mixtape'.

O artista referiu que nesta altura, a 'queen B' estava a gravar o momento no qual se encontrava a dançar numa cadeira em biquíni, juntamente com outras bailarinas.

"Imediatamente vieram ter connosco e expulsaram-nos para os nossos camarins, onde nos foi dito para ficarmos até terminarem as gravações. Não nos foi permitido ver mais a Beyoncé a dançar", completou.

