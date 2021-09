Jay-Z quer ajudar um dos seus fãs que se encontra preso. A equipa de advogados do rapper solicitou, por duas vezes, ao juiz da Carolina do Norte a "libertação compassiva" de um homem que está a cumprir 20 anos de pena por tráfico de cannabis, revela o Page Six.

Documentos do tribunal, a que o Page Six teve acesso, pediu para que se revisse o pedido feito anteriormente.

O detido em questão, Vailes, de 55 anos, foi condenado por posse e distribuição de mais de uma tonelada de cannabis, de 2003 a 2007.

Importa sublinhar que Jay-Z é dono da empresa Monogram, que comercializa precisamente marijuana.

