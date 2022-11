Jason Momoa voltou na semana passada ao Havai, onde nasceu, e o motivo desta viagem está a emocionar o mundo.

O ator foi até à Universidade Brigham Young, na cidade de Laie, com o objetivo de promover a iniciativa 'Be the Match', que pretende incentivar a doação de medula óssea.

Esta viagem deveu-se à tentativa de ajudar Travis Snyder, um amigo que tem há vários anos e que sofre de leucemia, bem como Rhyder Lopez, um menino de seis anos que tem uma doença genética ultra-rara.

Nas redes sociais, Jason Momoa partilhou um vídeo da sua presença neste evento, que pode conferir abaixo.

