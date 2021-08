Jason Momoa não quer que os filhos sigam as suas pisadas e optem pelo mundo do espetáculo, muito menos se o objetivo de Lola, de 14 anos, e Nakoa, de 12, passar pela representação.

Em declarações ao 'Entertainment Tonight', o ator explicou que fará de tudo para que nenhum dos seus filhos queira enveredar pela representação por acreditar que eles podem não ser fortes o suficiente para lidar com a pressão a que os artistas estão sujeitos.

"Há um deles que quer [ser ator] e eu não sou fã. Eu não quero que eles façam isso. Não sei. Vou dar o meu melhor é mantê-los fora disto", começa por contar.

"Se eles [realmente] quiserem, pode ser. Mas eu não quero que eles representem e sejam atores. É muito difícil, não queremos que eles tenham essa pressão. Eu sou duro, consigo lidar com isso, mas não gostaria de ver alguém que amo a passar por isso", justifica, por fim.

Os filhos de Jason Momoa, recorde-se, resultam do casamento do ator com Lisa Bonet. A também atriz é ainda mãe de Zoë Kravitz, de 32 anos, fruto de um relacionamento anterior. Curiosamente, a jovem decidiu seguir as pisadas da mãe e dá agora cartas na representação.

