Jéssica Antunes tirou um tempinho para responder a questões colocadas pelos seus seguidores através da redes social Instagram. Pelo facto de a ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução' estar grávida do primeiro filho, muitas das questões estavam precisamente relacionadas com a gestação.

Porém, nem todas as mensagens e comentários foram simpáticos.

"Ainda é cedo demais para andares sempre a segurar a barriga", criticou uma internauta, que mereceu resposta por parte da futura mamã.

"Os timings são meus. Se eu quiser andar a segurar a barriga 24 horas por dia, seguro. É a minha barriga e são as minhas mãozinhas, portanto", atirou Jéssica.

O bebé que está a caminho, cujo sexo apenas será revelado em outubro, resulta do namoro entre Jéssica, de 27 anos, e Rui Figueiredo, de 36, também ele ex-concorrente do 'BB'. Este será o primeiro filho do casal.

