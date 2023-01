De acordo com o presidente da Associação de Carnaval da Bairrada, Alexandre Oliveira, o evento regressa depois de uma interrupção de três anos, causada pela pandemia por covid-19, com algumas novidades, entre as quais, alterações no percurso do corso de Carnaval, que vai agora terminar na Avenida 25 de Abril.

"Vai acrescentar bastante qualidade ao evento. É uma mudança muito pensada, mas que acredito que vai ser ótima, principalmente para as escolas de samba", sustentou.

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos Reis e do Carnaval luso-brasileiro da Bairrada, que decorreu esta tarde na Câmara Municipal da Mealhada, Alexandre Oliveira informou que os corsos de Carnaval terão lugar nas tardes de 19 e 21 de fevereiro, acontecendo antes, nos dias 11 e 18, dois ensaios técnicos.

Na noite do dia 11 de fevereiro ocorrerá o "Desfile Trapalhão", em que "qualquer pessoa pode participar", tendo lugar no dia seguinte o "Carnaval de Palmo e Meio", que este ano é organizado pela Câmara da Mealhada e pela Associação de Carnaval da Bairrada.

"Estamos a contar com mais de mil elementos neste percurso, que começa junto ao Centro Escolar e vai até à zona da Tenda, no parque de estacionamento da Câmara Municipal da Mealhada", referiu.

Para a noite do dia 18 de fevereiro está previsto "um regresso ao passado", com o baile de gala, um evento privado, que irá funcionar por convites, no Liceu.

Já o desfile noturno terá lugar no dia 20 de fevereiro, com "um percurso muito idêntico ao diurno".

Aos jornalistas, o presidente da Associação de Carnaval da Bairrada precisou que estarão envolvidas mais ou menos duas mil pessoas nos desfiles - corsos de Carnaval e Carnaval de Palmo e Meio -, sendo que apenas os corsos de Carnaval terão entrada paga de deis euros por pessoa.

Questionado sobre o valor do orçamento para o evento, disse "ainda não estar finalizado".

O programa de Carnaval da Mealhada (distrito de Aveiro), que decorre de 11 a 21 de fevereiro, prevê ainda animação musical nas "Noites da Tenda".

Para o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, este evento é, a par do leitão, uma das imagens de marca do concelho, da Bairrada e até da região Centro.

"São dez dias de festa e de dinamização do centro urbano. Valorizamos e aplaudimos iniciativas como estas, que dão vida ao centro da cidade", rematou.

