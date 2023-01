Aos 80 anos, Susana Vieira voltará, em 2023, a desfilar no Carnaval do Brasil.

A atriz anunciou o regresso ao sambódromo mais famoso do mundo através da rede social Instagram.

"Só pra avisar que esse ano tô [estou] de volta na avenida! Grande Rio! Viva o Zeca", declarou, mostrando-se com os trajes carnavalescos que tem usado nos ensaios.

Tal como ficou claro na partilha, Susana Vieira vai representar a escola de samba Grande Rio. A atriz, recorde-se, esteve ausente das celebrações do Carnaval nos últimos anos devido a problemas de saúde. Foi diagnosticada em 2015 com Leucemia Linfocítica Crónica e convive desde então com a doença.

