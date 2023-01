"Há festa no céu", foi desta forma que Noémia Costa deu início a uma sentida homenagem que na madrugada de quarta-feira, 18 de janeiro, dedicou ao pai.

Caso fosse vivo, José Costa completaria 88 anos de vida.

"Tenho a certeza que Deus ordenou aos anjos que a festa seja enorme. Estás vivo dentro de mim, apenas estás do outro lado do caminho", escreveu no Instagram a atriz portuguesa, que há seis anos teve a difícil missão de despedir-se do pai.

"Tenho saudades tuas, imensas… Jamais te esquecerei, o fio nunca será cortado. Hoje vou brindar a ti", continuou, passando a apresentar algumas fotografias do homem da sua vida.

"Este é o meu pai, o melhor do universo. O meu JC na terra, José Costa, agora está com o nosso JC no céu. Amo-te, daddy [pai]", completou.

