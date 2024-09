Jane Fonda foi um dos nomes que se destacou no L'Oreal Paris Fashion Show, na Semana da Moda de Paris, na segunda-feira, dia 23 de setembro.

A atriz de 86 anos brilhou com uma gabardine comprida e ténis prateados. Fonda desfilou com o cabelo grisalho, solto, com batom vermelho e unhas da mesma cor.

Também do desfile, que pretende celebrar o poder das mulheres, fizeram parte Cara Delevingne, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell e Heidi Klum.

