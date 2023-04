Jamie Foxx continua a recuperar e está cada vez melhor, como contou uma fonte à revista People esta sexta-feira.

Esta informação chega depois de a filha do ator, Corinne Foxx, ter comunicado que o pai sofreu uma "complicação médica", levando-o de urgência para o hospital.

Não se sabe, até à data, mais pormenores sobre o que aconteceu, mas o TMZ relata que o ator iria filmar 'Back in Action' na terça-feira, quando sofreu uma emergência médica antes de ir para os estúdios. A situação era grave, tanto que a família rapidamente viajou para junto de Jamie Foxx.

O TMZ acrescenta ainda que os médicos "ainda não sabem exatamente o que desencadeou o problema de saúde e vão continuar a fazer exames nos próximos dias".

As gravações do novo filme do ator, supostamente, vão terminar na próxima semana, mas não se sabe ao certo como é que será em relação ao artista, isto porque ainda teria oito dias de filmagens pela frente.

Segundo o que uma fonte contou à People, após o susto de saúde, as filmagens de 'Back in Action' ficaram paradas na quarta-feira, mas foram retomadas no dia a seguida, na quinta-feira. Terão recorrido a um duplo para substituir o ator.

