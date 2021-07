James Van Der Beek homenageou a mãe, Melinda, um ano após a sua morte. O ator, de 44 anos, partilhou um emotivo tributo no Instaram, esta quarta-feira, 7 de julho.

No texto, James escreve que os seus cinco filhos - Gwendolyn, de três anos, Emilia, de cinco, Annabel Leah, de sete, Joshua, de novo, e Olivia, de dez - "sentem a falta" da avó.

"Há um ano, neste dia, deixaste cair o corpo que te causava tanto sofrimento... o corpo que me trouxe a este mundo", começou por dizer.

"A minha primeira reação foi de alívio - como se eu soubesse que tu terias uma caminhada difícil pela frente e acabasse de ouvir que tinhas chegado em segurança. Os meus filhos realmente sentem a tua falta. Eles ainda falam sobre isso com frequência, e nos momentos mais aleatórios. E todas as vezes, largo tudo o que estou a fazer e sento-me com eles", acrescentou.

"Para mim é estranho. Achava que tinha uma pequena expectativa do que acontece quando os entes queridos fazem a transição - como se eles comunicassem do outro lado. Agora acho que sei menos", continuou.

Sobre a fotografia que acompanhou o texto, o ator explicou: "Foi uma noite tão divertida em Las Vegas, e você parecia tão feliz e livre".

Na mesma publicação, James contou ainda que ouviu vários testemunhos de pessoas que "falaram do impacto que a Sra. Melinda teve nas suas vidas e na vida dos filhos". "Isso deixou-me orgulhoso", afirmou. Recorde-se que a mãe do artista era dançarina profissional e professora de ginástica.

Uma fase que tem sido também marcada pela "dor" da ausência da mãe. Veja a partilha na íntegra:

Leia Também: Mulher homenageia Nick Cordero um ano após a morte do ator