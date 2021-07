Amanda Kloots recorreu ao Instagram para homenagear o falecido marido, Nick Cordero, que morreu há precisamente um ano, no dia 5 de julho de 2020, vítima da Covid-19.

Ao lado de um vídeo com imagens do casal e do filho de ambos, Elvis, de dois anos, começou por escrever: "Hoje dói, não há maneira de contornar isto".

"Há um ano que nos deixaste e te tornaste o nosso anjo no céu. [...] O que aconteceu era impensável, perder-te era o meu maior medo. Costumava dizer-te sempre: 'Não te atrevas de ir a lado nenhum. Se eu te perder, não sei o farei'", desabafou.

Uma mensagem que seguiu com Amanda a destacar que "não houve um dia neste ano" que o marido "não fizesse falta, pensasse ou falasse dele".

"Obrigada por seres o nosso anjo da guarda, por me enviares sinais", acrescentou, dirigindo-se a Nick Cordero. "Sei que estás apenas a cinco centímetros de distância. Nós só tivemos alguns, poucos, anos juntos, mas foram cheios de muito amor, gargalhadas, aventura, sonhos, mudanças e crescimento", disse ainda.

Veja a publicação na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AK! ⭐️ (@amandakloots)

