"Hoje, há dez anos, esta mulher fez-me mais feliz do que nunca", foi com estas palavras que James Van Der Beek começou a sua emotiva homenagem à companheira, Kimberly. Uma mensagem que chega precisamente uma década depois do casal ter dado o nó.

"Um ano antes disso, eu tinha sido rico, famoso, casado, divorciado, menos rico, solteiro... estava em Israel, numa viagem de grupo, quando me apercebi de que queria deixar de ser solteiro. Queria uma relação real. Uma alma gémea. Alguém com quem eu pudesse construir uma família. Estava a revelar isso, a falar de tudo isto com um amigo quando uma voz nos interrompeu para fazer uma pergunta. Fiquei chateado. Quem é que estava a interromper-me", recordou.

"Era a Kimberly. Três dias depois, perguntei o que é que ela estava a procurar numa relação. A sua resposta: 'Não estou à procura de uma relação'. Seis meses depois, estávamos a morar juntos. Duas semanas depois, estávamos grávidos, e quase exatamente um ano depois da data em que ela me interrompeu pela primeira vez, estávamos casados", contou.

"Este casamento exigiu que eu estivesse mais presente, mais honesto, mas autêntico, mais aberto, mais paciente, mais apaixonado, ousado, capaz, divertido e vulnerável do que nunca", acrescentou, afirmando que "mesmo nas discussões mais apaixonadas, é ela que quer a seu lado". "És o melhor humano que conheço", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

Por sua vez, Kimberly disse: "A vida contigo tem sido uma bela e aventureira história de amor, força, vulnerabilidade e magia. Sinto-me a mulher mais sortuda do mundo. Feliz aniversário".

Leia Também: DJ Jazzy Jeff e Lynette celebram dez anos de casamento