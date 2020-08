Foi em 2010 que o DJ Jazzy Jeff e a mulher, Lynette, subiram ao altar e trocaram as alianças. Um dia especial que ambos guardam no coração e que, dez anos depois, recordam com carinho.

"Feliz aniversário. Dez anos! Definitivamente, não parece. Obrigada por seres um ótimo marido, companheiro, amigo. Nenhuma relação é perfeita, mas eu diria que estamos a ir muito bem. Amo-te até à lua", escreveu a mulher do artista na legenda de algumas fotografias que foram captadas durante o casamento.

Por sua vez, Jazzy Jeff disse: "Hoje [dia 31 de julho], há dez anos, tomei a melhor decisão da minha vida. Através de todas as reviravoltas... altos e baixos... impedimentos e pandemias, eu não podia imaginar viver esta vida sem ti. Feliz aniversário".

