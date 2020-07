Vítor Baía pediu a companheira, Andreia Santos, em casamento no dia em que a nutricionista completou mais um ano de vida.

Uma novidade que foi destacada por Andreia Santos no fim de semana, na sua página de Instagram.

"Eu disse que sim!!! Obrigada por tornares este aniversário tão especial", escreveu na legenda das imagens que publicou na rede social, onde mostra aos seguidores o anel de noivado. Fotografias que pode ver na galeria.

Perante a partilha, foram muitos os internautas que recorreram à caixa de comentários para dar os parabéns ao casal.

Recorde-se que Vítor Baía e Andreia Santos têm um filho em comum, o pequeno Rodrigo, de um ano. O ex-futebolista, de 50 anos, é ainda pai de Afonso, de 13, fruto da relação com Elisabete Carvalho, de Diogo, de 27, e Beatriz, de 23, do casamento com Alexandra Almeida.

