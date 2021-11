James McVey e a namorada de longa data, Kirstie Brittain, casaram-se (finalmente).

O casal esteve para subir ao altar em novembro do ano passado, mas decidiu adiar a cerimónia devido às restrições de segurança contra o novo coronavírus. O enlace aconteceu no passado sábado, no castelo de Lulworth, em Dorset, na Inglaterra.

Nas redes sociais, o vocalista da banda The Vamps destacou alguns momentos do dia especial. Veja na galeria.

Leia Também: Aos 53 anos, atriz Kristin Chenoweth foi pedida em casamento