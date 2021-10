Kristin Chenoweth está noiva de Josh Bryant. A atriz, de 53 anos, foi pedida em casamento pelo namorado, Josh Bryant, de 39 anos, guitarrista dos Backroad Anthem.

O músico fez o pedido no telhado do Rainbow Room de Nova Iorque.

"Acho que estás preso a mim agora, Josh Bryant. Amo-te e nunca te vou deixar ir. Um milhão de vezes, sim", declara Kristin ao anunciar a novidade nas suas redes sociais.

O casal conheceu-se no casamento da sobrinha de Kristin, em 2016, onde a banda do músico foi convidada a tocar. No entanto, o namoro só começou em 2018, após voltarem a encontrarem-se num outro casamento da família de Kristin.

Veja na galeria as imagens do pedido de casamento.

