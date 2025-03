'O Sexo e a Cidade' tornou-se numa das séries mais icónicas de todos os tempos, muito pelas cenas sensuais que o grupo de amigas - Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte - protagonizavam.

Contudo, o que se passou nos bastidores está agora a ser revelado por Kristin Davis (Charlotte na série), no seu podcast 'Are you a Charlotte?'.

Ao que parece, houve uma cena em particular, na sexta temporada, que a atriz não gostou mesmo nada de gravar. Na verdade, até tentou convencer os argumentistas para mudarem o guião, mas não teve sucesso.

O momento em específico apresentava Charlotte e o marido, Harry, com uma intoxicação alimentar. Kristin Davis contou no podcast que "achou a cena completamente desconfortável", uma vez que estavam deitados no chão da casa de banho e com as roupas sujas.

"Eu odiei aquela história e disse: 'Por favor, temos mesmo de fazer isto? Porquê?' Eu não gostei. Não queria estar deitada no chão da casa de banho com o Evan [Handler] e as roupas sujas", recordou.

Apesar do desconforto e do facto do seu pedido não ter sido ouvido, a atriz brinca agora com a situação e tenta relembrá-la com humor.

