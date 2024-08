Há mais de dez anos que James Blunt tem feito troça de si mesmo através das redes sociais. O cantor tem utilizado também as plataformas para responder, de forma hilariante, a publicações depreciativas.

Foi em 2005, que Blunt ficou mundialmente famoso com o tema ‘You're Beautiful’, que lhe trouxe cinco nomeações na 49.ª edição dos prémios Grammy, em 2007, incluindo Música do Ano.

Porém, como acontece com qualquer grande hit, além dos vários fãs, surgiram também vários ‘haters’. E, ao longo dos anos, o cantor tem transformado os comentários negativos em momentos de humor, chegando até a fazer troça de outros artistas, como quando corrigiu a gramática de Chance The Rapper, em 2020.

Depois de um interregno, Blunt regressou a estes momentos humorísticos na quarta-feira com uma publicação viral onde aparece com um ukulele numa carruagem de comboio vazia.

“Well, that’s one way to clear a train quickly” (“Bem, aqui está uma forma de esvaziar rapidamente um comboio”), lê-se na legenda da fotografia publicada através da sua conta de Facebook.

Em 2015, um seguidor escreveu na rede social Twitter, agora conhecida como X: "Porque é que James Blunt tem um milhão de seguidores? Ele deixou de ser relevante em 2009". Tendo Blunt respondido: "2006, na verdade".

"Acham que o James Blunt já gastou o dinheiro todo que ganhou com 'you're beautiful'?" "Hahahahahahahahahaha! Não."

"Adoro o meu fã."