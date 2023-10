Jada Pinkett Smith revelou que Chris Rock tentou pedir desculpa logo após o polémico incidente na cerimónia dos Óscares de 2022.

Nessa ocasião, o humorista fez uma piada sobre o facto de Jada Pinkett Smith sofrer de alopecia. O marido, Will Smith, não gostou, levantou-se do seu lugar, dirigiu-se ao palco e deu uma bofetada no anfitrião do evento, deixando os presentes e os espectadores incrédulos.

Durante uma entrevista à revista People, a atriz, que vai lançar o seu livro de memórias, revelou que nos momentos seguintes, quando houve uma pausa na transmissão, Chris Rock se aproximou dela para pedir desculpa.

"O Chris desceu até o final do palco e tentou pedir-me desculpa”, lembra. "Ele disse: 'Eu não queria magoar-te'. Eu disse: 'Não posso falar sobre isso agora, Chris. É uma m**** antiga.'", revelou.

