No ano passado, Jada Pinkett Smith já tinha revelado à revista People que pretendia lançar um livro "sem barreiras" sobre a sua vida, desde a sua "educação não convencional em Baltimore" até ao casamento com Will Smith.

Agora que a obra, 'Worthy', está pronta, a atriz partilhou o que é que a família sentiu a respeito de ter decidido expor a sua vida.

Numa entrevista à InStyle, Jada Pinkett contou como preparou as pessoas mais próximas para a publicação do livro. "O que eu fiz foi contar-lhes o que está no livro, quais as histórias que contaria especificamente sobre eles e [perguntar] se concordavam com isso", partilhou.

De recordar que a atriz e Will Smith têm dois filhos, Jaden Smith, de 25 anos, e Willow Smith, de 22. O ator tem ainda um filho mais velho, Trey Smith, de 30 anos, nascido da relação com Sheree Zampino.

"A Willow leu [o livro], ela é uma leitora ávida e é a próxima autora da família", começou por dizer, revelando que a filha adorou o livro. "Ela mal podia esperar e disse: 'Mãe, vou ficar com esta cópia. Preciso de terminar a minha leitura'. Ela ficou muito animada. Mas em relação aos rapazes [Jaden e Trey], eu apenas lhes contei o que constava [no livro]. Eles eventualmente acabarão por lê-lo", acrescentou ainda Pinkett Smith.

