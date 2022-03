Jack Huston, ator de 'House of Gucci', casou-se com a namorada de longa data, a modelo da Victoria's Secret Shannan Click. A cerimónia decorreu em Las Vegas, no passado fim de semana, como relata o Page Six.

No Instagram, foram partilhadas algumas fotografias onde Shannan Click aparece de vestido branco e com um véu.

Jack Huston e Shannan Click estão juntos há dez anos e têm dois filhos em comum. O casal deu as boas-vindas à filha Sage Lavinia Huston em abril de 2013. Em 2016 chegou o filho Cypress Night Huston.

