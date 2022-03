Quando o príncipe Carlos e a princesa Diana ficaram noivos, em 1981, apenas se tinham encontrado cerca de 13 vezes. Como o Mirror lembra, o pedido de casamento não foi tão romântico como se poderia imaginar. Na verdade, a publicação nota que Lady Di desatou às gargalhadas quando Carlos pediu a sua mão.

Na altura, Diana, com apenas 19 anos, não fazia ideia de que o príncipe, de 32 anos, iria fazer o pedido no Castelo de Windsor.

Segundo Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine, o pedido aconteceu no berçário porque o espaço "parecia uma casa", como nota a especialista no documentário 'Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding'.

"Acho que provavelmente foi por causa dos nervos. Não achou o pedido mais romântico de sempre, mas teve o pedido", sublinha Ingrid, lembrando que Diana de Gales "desatou a rir" no momento.

Leia Também: Rainha Isabel II falta a evento importante da Commonwealth