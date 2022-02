Jaciara Dias esteve esta quinta-feira, dia 10, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. Sinceridade, gargalhadas e algumas lágrimas marcaram esta entrevista, onde a ex-concorrente de 'Big Brother Famosos' lembrou os momentos mais difíceis da sua vida.

Convidada a recordar a sua luta conta a depressão, Jaciara explica que foi depois do nascimento do segundo filho que tudo começou a desmoronar no seu estado de espírito.

"A minha depressão foi pós-parto. Engordei 33 quilos e não me reconhecia como mulher", lembra, explicando que o estado de depressivo se agravou por não ter procurado tratamento, devido à doença com a qual o filho foi diagnosticado e depois por conta do processo de divórcio com Deco.

Atualmente, a empresária brasileira assegura estar bem, medicada mas por vezes com alguns "altos e baixos".

Reveja aqui as suas emotivas declarações.

