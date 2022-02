Jaciara Dias foi a concorrente expulsa do ‘Big Brother Famosos’ este domingo, 6 de fevereiro, e esteve à conversa com os jornalistas na manhã de segunda-feira.

Inicialmente, “muito feliz”, a ex-mulher de Deco começou por destacar o balanço “muito positivo” desta experiência na casa mais vigiada do país. “Vou levar bons momentos que vivi na casa e agradecer muito a Portugal porque fui muito bem recebida”, acrescentou.

Sobre o convite para participar no reality show da TVI, Jaciara Dias disse que “não pensou duas vezes” e aceitou logo este desafio. No entanto, assim que entrou no programa não ficou indiferente ao “preconceito”.

“Quando cheguei à casa, senti que era um ‘peixe fora de água’. Fui ao confessionário, conversei com o ‘Big’ sobre isso e ele acalmou-me. [Toda a equipa] do programa está de parabéns por toda a excelência e cuidado que têm com todos os participantes. Mas senti, principalmente dos homens, o preconceito por ser brasileira, por usar o meu biquíni, por ser feliz também, incomodava muito, e o julgamento de eu não ser uma mulher leal, por ser uma mulher fácil, por estar a dançar, a ser eu de verdade. É um preconceito que nunca pensei em passar na vida e não desejo para ninguém”, desabafou, confessando que vai “ter que procurar ajuda porque não está bem”.

“Doeu muito, tanto que ontem já tinha tomado uma decisão. Independente de ser expulsa ou não, já iria sair da casa porque já estava a fazer-me muito mal”, continuou, afirmando que só “não sentiu preconceito [por parte] do Jorge e do Kasha”.

“O Jorge foi o primeiro a acolher-me, a abraçar-me, a dizer que me entendia. O Kasha foi sempre um menino muito educado, ajudou-me muito, esteve sempre do meu lado a dizer que não tinha que deixar de ser eu. As meninas apoiaram-me muito, mas também duvidaram do meu carácter”, acrescentou, referindo-se “principalmente a Marta”.

“Acho que no caso da Marta não era tanto preconceito, era mais inveja. Não entendo porque é que uma menina linda, super talentosa e nada do que eu fizesse, bem ou mal, incomodava-a. E aquilo causou-me uma tristeza porque nunca apontei o dedo a ninguém, tive muito cuidado, mesmo na relação do Bruno e da Liliana. Nunca perguntei, e era uma coisa que queria perguntar, já que dizem tanto que Portugal é conservador, como é que pode doer mais uma Jaciara dar um beijinho ou um abraço do que o Bruno de Carvalho trair a mulher dele?", disse.

"Não estou aqui a julgar a Liliana, porque sei como está lá dentro, a pressão que está a viver e que ele também não desgruda dela. Ela não queria estar naquele papel. É a leitura que eu faço. Mas por que não causou tanto espanto para a Catarina e para a Marta?”, reforçou.

A discussão com Marta Gil

“Acho que uma mulher que assume uma postura como a Marta assumiu dentro do jogo de politicamente correta e que diz tudo o que pensa, tem que ter essa mesma atitude para falar comigo aqui fora. E tenho a certeza que aquela Marta que está ali nunca na vida faria, e nem falaria comigo aqui fora daquela forma. Primeiro porque sou uma mulher. Jamais iria agredir a Marta porque não é do meu carácter”, continuou.

“Eu estava nomeada, cheia de câmaras, e ela veio-me provocar o tempo todo, coisa que não fiz com ela quando ela estava nomeada. Quando foi a semana que ela estava nomeada e com medo de sair, os meus carinhos, as minhas brincadeiras, ela aceitou. De quem será o jogo sujo? Meu ou dela?”, recordou ainda.

Jaciara acredita que, dentro do jogo, Marta Gil “é simplesmente uma atriz” e partilhou que muitos colegas se preocupavam com “dar canal”.

“Eles são realmente atores”, frisou, destacando também que os únicos que estão a assumir este ‘papel’ são Jorge, Jardel e Kasha.

Depressão e o acompanhamento que tem desde há 15 anos

Nunca escondeu a depressão e o facto de ser acompanhada por um psiquiatra e psicólogo. Uma tema que foi também abordado pela figura pública brasileira. “Vim sem medo. Consegui fazer coisas que fora da casa não estava a fazer. Consegui não pensar tanto em coisas más, vivi na casa sem me preocupar com o julgamento cá fora. Uma hora um furacão feliz, noutra hora um furacão triste, mas a minha vida foi sempre assim, desde criança”, disse.

A manipulação de Bruno de Carvalho e a relação com Liliana Almeida

Sobre o casal mais falado do ‘Big Brother Famosos’, Jaciara acredita que “Liliana não está mesmo a jogar”. “Ela está a viver ali uma situação muito real. Está a ser a cobaia do Bruno de Carvalho. Sem saber, ela está naquela pressão. Quando disse no jantar que ele quer metê-la dentro de uma caixa, é verdade. E não acredito no amor dele pela Liliana. Vi uma pessoa que sabe manipular muito bem o jogo, e que dentro da casa é completamente odiado por todos. Ninguém gosta dele e ele fez um romance. Acho que ele pode estar envolvido, mas jogou a cartada do amor, como diz o Nuno. E vimos isso claramente”, destacou.

“Com o Bruno é o seguinte, ou estás do lado dele ou não estás. Ele é manipulador, vai para o confessionário chorar, cai, não se magoa, mas diz que se magoou…”, enumerou, salientando que o programa “é manipulado” por Bruno de Carvalho, que é “tão inteligente que dá a tacada na hora certa”.

Jaciara não se inibiu de falar do “jogo baixo” do ex-presidente do Sporting, acrescentando que “para um homem de 50 anos, que já foi presidente, teve uma postura tão ridícula, infantil”. “Se a Lili saísse ele saia? Isso é uma pressão. Porque é que ele não se levantou? A única coisa que nos resta saber é o que é que ele sabe que nós não sabemos. Ele não mostrou nenhum tipo de sentimento ao saber que ela tinha saído”, notou também.

No entanto, acredita que Bruno de Carvalho acabasse por sair do jogo caso Liliana Almeida fosse expulsa. “Porque ele é um cobarde. Ele sabia que ali dentro não ia aguentar a pressão. Ele sabe que ninguém na casa gosta dele”, justificou.

Jaciara também acredita que esta edição é “a casa do Bruno”. Ainda assim, questionada sobre se Bruno de Carvalho tem informações privilegiadas, respondeu: “Não. É jogo e estratégia. Acha que o programa só tem visibilidade por causa dele. Mas a TVI está de parabéns, o tratamento é para todos igual. A atenção do Big, não tenho que falar, nota-se que todos temos o direito de falar”.

“O Bruno já se acha por natureza, e agora está a achar-me mais ainda o imbatível”, acrescentou.

Com o “coração aberto”, confessa que se apaixonou por Kasha

No que diz respeito ao seu coração, Jaciara diz está neste momento “com o coração aberto”. “Tive dois relacionamentos que foram muito importantes na minha vida. O primeiro que me deu os meus dois filhos, a minha razão de viver, e o Marconi com quem estive casada sete anos e também ensinou-me muito. Alguém que amo de paixão e que quero guardar”, lembrou. “Quero ser feliz, encontrar alguém que me olhe nos olhos e diga para vivermos a vida. Sou aventureira, romântica”, destacou, acreditando que “vai conseguir alguém até ficar velhinha”. “Não quero mais separações”.

E em relação a Kasha, admitiu: “Acreditam que me apaixonei de verdade? Conheci um Kasha completamente diferente de tudo o que já conheci na vida. Conheci o homem fantástico que ele é. E me apaixonei de verdade, não tenho vergonha de dizer. Porque foi lindo o que senti por ele. Hoje o sentimento mudou. Eu tenho 45 anos e ele tem uma vida pela frente. O meu amor por ele agora é um amor puro, de alguém que quero levar para a vida. Tudo o que estão a ver ali é verdade. Ele tem uma educação bela”.

“Se conhecerem o Kasha como eu conheci, não tem como uma mulher não se apaixonar por aquele menino”, frisou.

A vida cá fora

Jaciara mostrava-se muita preocupação com a família, sobretudo com os filhos, mas já sossegou o seu coração e já falou com a filha. “Em casa digo que ela é a mãe e eu sou a filha. Está muito orgulhosa. Na minha família reuniram-se todos… Só recebo amor, porque eu sou amor”, disse.

Neste momento, Jaciara vai ficar em Portugal “a cumprir a agenda com a TVI e a ver o que vai surgir de novidades”.

Apesar do seu desejo ser ver Kasha a vencer o programa, acredita que o vencedor será Jorge Guerreiro, e o prémio também não ficaria mal entregue, como confessou ainda.

