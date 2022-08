Jaciara Dias partilhou na sua página de Instagram uma fotografia do ex-companheiro, Deco, e dos filhos que têm em comum, Yasmin e David. Uma publicação que serviu para homenagear o antigo jogador de futebol no Dia do Pai.

De referir que no Brasil o Dia do Pai é comemorado no segundo domingo de agosto.

"Passando para desejar um feliz Dia dos Pais ao Deco, nesta data tão especial", escreveu na legenda da fotografia.

Leia Também: Big Brother: Jaciara expulsa, 4 nomeados e Nuno Homem de Sá como líder