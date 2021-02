As avós ocupam sempre uma parte muito importante na vida dos netos, mesmo quando vivem longe. Tendo isto em conta, Cláudia Vieira não resistiu em partilhar com os mais de um milhão de seguidores que tem na sua conta de Instagram um presente que a filha mais nova, a bebé Caetana, de um ano, recebeu precisamente de uma das avós.

Trata-se de um amoroso casaquinho de malha que segundo a artista foi feito pela "vovó do norte".

Uma peça cheia de significado que com certeza trará muitas lembranças.

Recorde-se que Caetana é fruto do atual relacionamento de Cláudia com o empresário João Alves. A atriz é ainda mãe de Maria, de 10 anos, da anterior relação com Pedro Teixeira, de quem se separou há já alguns anos.

