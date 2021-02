Com apenas um ano, a filha mais nova de Cláudia Vieira já revela grande companheirismo com as cadelas da família e essa reação ficou evidente num vídeo partilhado pela atriz esta quinta-feira.

"A paciência da Caya é inesgotável", afirmou Cláudia Vieira na legenda.

As ternurentas imagens mostram a pequena Caetana a mimar Caya. Veja abaixo.

