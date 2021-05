Eduardo Madeira foi este sábado o grande protagonista do programa 'Conta-me', da TVI. Entrevistado por Maria Cerqueira Gomes, o ator, humorista e guionista recordou o seu percurso e não deixou quase nada por dizer.

Os arrependimentos do passado

"Tenho muita pena de não gerir melhor as minhas contas e isso no passado foi muito complicado para mim", revela Eduardo Madeira ao ser questionada sobre quais os momentos do passado dos quais mais se arrepende.

O ator confessa que ganhava bastante bem enquanto guionista, no início da sua carreira. "Era quase um jogador de futebol e podia estar bastante melhor na vida", realça.

"Deixa alguma tristeza não ter pensado um bocadinho melhor nas coisas", reflete, explicando que, apesar de continuar a ser "desprendido" em relação ao dinheiro, pensa agora no futuro dos três filhos.

Ainda sobre o passado, Eduardo conta que já existiram na sua vida momentos delicados: "desilusões, momentos de rutura, amigos que falharam".

O preconceito no humor

Questionado por Maria Cerqueira Gomes sobre os possíveis preconceitos entre humoristas, o ator confirma a sua existência e garante já o ter sentido na pele.

"Há preconceito, como há nos músicos e em qualquer profissão. Entre os humoristas há preconceitos. Já senti todo o género de preconceitos, mas eu como não tenho preconceitos... os que têm é problema deles", atira.

"Um dia eles vão perceber que é um grande problema que têm na cabeça. Eu não tenho pressa de provar nada, nem de chegar a lado nenhum. Quando tiver de fazer, faço. Só estou a começar a minha carreira agora", esgrima.

Na imitação há sempre um lado de maldade

As imitações fizeram parte do seu trabalho durante muitos anos, sendo este um trabalho complexo e que pode por vezes magoar quem está a ser caracterizado.

"Na imitação há sempre um lado de maldade, há sempre uma crueldadezinha, mas tens de ter capacidade de perceber, não é fácil, quando a crueldade deixa de ser uma crueldadezinha e passa a ser brutal. Eu acho que já fiz isso, fiz por inconsciência, por inexperiência", admite.

Convidado a pedir desculpa às pessoas que diz ter magoado, o humorista responde: "Não vale a pena pedir desculpa, essas pessoas a maior parte delas, e elas sabem, perdoaram. Ficaram zangadas uns tempos, mas hoje em dia todas elas falam comigo muito bem".

"E eu também mudei muito, tronei-me uma melhor pessoa", garante, explicando que percebeu o que estava a fazer de errado e podia melhorar.

A mudança para a TVI e a excelente relação com Cristina Ferreira

"Toda a gente me recebeu bem na TVI, quando és recebido assim percebes que estás no sítio certo", afiança, dando conta de que Cristina Ferreira sempre lhe deu total liberdade no seu trabalho com as personagens de 'Cristina ComVida'.

"Ela nunca teve qualquer veleidade ou me disse 'não faças isto ou não vás por aí'", garante o humorista, que se considera uma homem feliz e realizado com os novos projetos na TVI.

Leia Também: A incrível e requintada casa onde está Cristina Ferreira no Algarve