Foi através da sua página de Instagram que Nuno Markl revelou que a convidada especial que vai fechar a segunda temporada do programa 'Taskmaster', da RTP, é Teresa Guilherme.

"Foi uma das minhas primeiras entidades patronais, quando comecei a escrever para televisão. Nessa altura, foi a primeira entidade patronal televisiva a dar-me um (merecido) ralhete, quando me atrasei a entregar um texto. Conseguirei agora ser o assertivo polícia das suas tarefas, numa das mais épicas edições de sempre do 'Taskmaster'?", escreveu Markl ao anunciar Teresa no papel de convidada do programa.

"Sim, Teresa Guilherme é a convidada especial da final da temporada 2. E quem será o campeão da temporada? Inês Aires Pereira, Gilmario Vemba, Jessica Athayde ou Toy?", acrescentou.

"'Taskmaster' - o último episódio da temporada 2. Vão chorar a rir e, no fim, talvez soltar outro tipo de lágrimas mais emocionadas", 'prometeu'. "Sábado à noite na RTP1. (Tudo correndo pelo melhor, amanhã teremos teaser!)", destacou, por fim.

