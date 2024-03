Depois do sucesso das duas novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar' - e com a terceira já gravada e com data de estreia prevista para junho -, ao qual se juntou a loucura em torno da digressão nacional dos D'ZRT, a TVI viu como inevitável a continuação da série e em breve chegam ao canal mais três temporadas.

A parceria entre o canal e a Amazon Prime Video foi prolongada e através da informação comercial disponibilizada aos anunciantes já é possível saber em que altura chegam ao ecrã os novos episódios.

No documento, a TVI revela que a quarta temporada começará a ser gravada em abril deste ano e que a estreia está prevista para outubro. Já a quinta temporada deverá estrear em janeiro de 2025, enquanto que a sexta chegará no verão do mesmo ano, em junho.

Screenshot do documento divulgado pela TVI© TVI