Sara Salgado está muito perto de ser mãe pela primeira vez. A atriz, no Instagram, partilhou registos do 'baby shower' da bebé e, na mesma publicação aproveitou para revelar o nome escolhido: Vera.

"Vera sortuda. Obrigado a todos os meus amigos e familiares que tornaram este dia tão especial. Eu e a minha filha temos muita sorte de ter todos vocês nas nossas vidas", pode ler-se.

A filha de Sara Salgado, recorde-se, é fruto do casamento da atriz com Diogo Pereira Coutinho, com quem casou em julho de 2021.

