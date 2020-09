É mesmo caso para dizer que o amor anda no ar! Halle Berry já revelou com quem se encontra a namorar, depois de dar várias pistas aos seus seguidores do Instagram. Conforme foi notado pela imprensa internacional, atualmente, a atriz de 54 está num relacionamento com Van Hunt.

Tal foi evidenciado por Halle depois de publicar uma fotografia na qual posava com uma t-shirt e na qual se podia ler precisamente o nome. Na legenda da publicação escreveu: "Agora já sabem".

Desde logo, os seus seguidores revelaram-se muito satisfeitos com a novidade sublinhando que ambos faziam um grande casal.

Recorde-se que em 2016 Halle separou-se do ator Olivier Martinez, com quem esteve casada durante três anos.

