A propósito do documentário Seaspiracy – Watch Now, da Netflix, Sofia Ribeiro partilhou com os seus seguidores do Instagram uma reflexão onde confessa ter mudado nos últimos tempos os seus hábitos alimentares.

"Por isto e por muito, muito mais. Para bem da nossa saúde, por exemplo, é fundamental repensar os nossos hábitos alimentares", começa por defender a atriz, que confessa nos últimos tempos ter reduzido o consumo de carne e peixe.

"Eu não sou nada fundamentalista mas é parar um bocadinho e refletir. Reduzir o consumo de carne e de peixe já será um grande passo. Pensem nisso com carinho. Eu pessoalmente, já quase não como carne, peixe a mesma coisa", acrescenta, garantindo que se sente muito melhor desde que passou a aplicar estas mudanças na sua vida.

"Só não deixei totalmente porque, sou sincera, às vezes ainda me apetece. Felizmente é cada vez mais raro e sinto-me muito melhor assim. A todos os níveis", termina.

