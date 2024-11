Foi através do Instagram que Sónia Tavares destacou duas fotografias de um gato que a acompanhou durante anos, desde a infância até à entrada na faculdade.

A artista decidiu falar aos seguidores sobre o animal de estimação, notando que este marcou toda a família.

"Achei por bem deixar isto aqui. O Chiquinho, esteve comigo desde a minha infância, até à faculdade. Era um membro ativo da família, uma vez que nos trazia caça grossa todos os dias, talvez achando que passávamos fome. Desde melros vivos, a toupeiras, coelhos, inúmeros ratos, ratazanas, cobras e lagartos, até à cabeça de um periquito, que preferimos não tentar entender como e onde o apanhou, já que nos comeu o canário", começou por contar a artista.

"Era uma alma generosa, mesmo quando nos fazia esperas no corredor. De tal forma, que a minha mãe, já no fim do seu tempo, não reconhecendo ninguém, ainda falava no seu Chiquinho", partilhou ainda.

"Algum de vocês já teve um terror laranja, que vos trouxesse refeição grátis? Se sim, qual o tipo de caça?", perguntou de seguida aos seguidores.

"Adote um amigo. Se for alaranjado, terá o instinto da caça mais aguçado que os outros, garantindo-lhe assim, comida no prato, todos os dias. Amor eterno", escreveu, por fim.

Veja aqui a publicação de Sónia Tavares.