"Já lá vai uma semana que desapareci do ar, mas apareço agora com uma notícia", começou por dizer Joana Marques, esta segunda-feira, no 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença.

Como a mamã 'babada' revelou, no dia 25 de julho "veio ao mundo mais um ouvinte para a Renascença. "Mais um filho para mim", acrescentou.

O menino chama-se Nicolau, "Nico para os amigos", e nasceu com "2,825kg e 49cm de comprimento". "Portanto, claramente, à partida está quase a ultrapassar a mãe", disse, na brincadeira, o companheiro de Joana Marques, Daniel Leitão.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, o pequeno Xavier.

