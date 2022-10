Mandy Moore já tem nos braços o seu segundo filho! A atriz já foi mãe e partilhou no Instagram as primeiras fotografias com o pequeno Oscar.

"O Ozzie está aqui! Oscar Bennett Goldsmith chegou um pouco atrasado, mas com muita tranquilidade (e uma entrega mais fácil e rápida do que o seu irmão mais velho, para deleite de seus pais). O ditado é verdadeiro: os nossos corações dobraram de tamanho e o imediatismo do amor é surpreendente. Está para lá das palavras e estamos muito gratos pela nossa família de quatro pessoas", pode ler-se.

Importa recordar que Mandy é ainda mãe de Gus, de apenas um ano, também fruto da relação com o cantor Taylor Goldsmith.

