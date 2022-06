Depois de ter anunciado que a família vai aumentar, estando à espera do segundo bebé, Mandy Moore surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia onde exibe a 'barriguinha'.

"Fiquei mais uma vez doente durante o meu primeiro trimestre, mas feliz em estar a sentir-me melhor e poder exercitar o meu corpo", disse nas stories.

De recordar que a atriz de 'This is Us' e o marido, Taylor Goldsmith, foram pais pela primeira vez em fevereiro do ano passado, do pequeno Gus.

© Instagram

