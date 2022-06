Mandy Moore, de 'This Is Us', vai dar as boas-vindas ao segundo filho em breve. A celebridade, de 38 anos, está novamente grávida.

Uma novidade que foi destacada na sua página de Instagram esta sexta-feira, mostrando-se "feliz" e "grata" nesta nova fase da sua vida.

O bebé, um menino, irá nascer no outono, como partilhou ainda na mesma publicação.

De recordar que Mandy Moore e o marido, Taylor Goldsmith, já são pais do pequeno Gus.

