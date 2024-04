Pepê e Valentina Marcussi vivem esta quinta-feira, 4 de abril, um dia muito feliz.

O casal deu as boas-vindas ao filho, a quem chamaram Gabriel. A notícia foi dada pelos dois no Instagram, onde partilharam também as primeiras fotografias do bebé.

"04.04.2024. 'O anjo respondeu: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas-novas'. Lucas 1:19", escreveram na legenda da publicação.

